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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada 219 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 219 bine düştü.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 223 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 220 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 artarak 226 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 14 Aralık ile biten haftada 46 bin kişi artışla 1 milyon 910 bine ulaşırken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

 

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