ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
ABD'de işsizlik maaşı için yeni başvuruları 22 Mart'ta sona eren haftada düştü. İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 4,1'de sabit kaldı.
Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 22 Mart'ta sona eren hafta için ilk işsizlik maaşı başvuruların 1.000 azalarak mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla 224.000'e düştü.
Ekonomistler ise 225.000 başvuru olacağını tahmin ediyorlardı.
Haftalık dalgalanmaların bir kısmını dengeleyen dört haftalık ortalama ise 4.750 azalarak 224.000'e geriledi.
İlk haftanın ardından yardım almaya devam eden kişi sayısı, 15 Mart'ta sona eren haftada 25.000 azalarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 1 milyon 856 bine geriledi.