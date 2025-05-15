  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta değişmedi
Takip Et

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta değişmedi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Mayıs ile biten haftada değişim göstermeyerek 229 bin oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta değişmedi
Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Mayıs ile biten haftada önceki haftadaki gibi 229 bin oldu.

Bu dönemde işsizlik maaşına başvuruların sayısı piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 3 bin 250 artarak 230 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 3 Mayıs ile biten haftada 9 bin artışla 1 milyon 881 bine yükseldi.

ABD'de üretici enflasyonu nisanda yavaşladıABD'de üretici enflasyonu nisanda yavaşladıKüresel Ekonomi
ABD'de perakende satışlar nisanda arttıABD'de perakende satışlar nisanda arttıKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
ABD'de sanayi üretimi nisanda yatay seyretti
ABD'de sanayi üretimi nisanda yatay seyretti
ABD'de perakende satışlar nisanda arttı
ABD'de perakende satışlar nisanda arttı
ABD'de üretici enflasyonu nisanda yavaşladı
ABD'de üretici enflasyonu nisanda yavaşladı
Powell: Ekonomik ortam değişti, politika çerçevesi gözden geçiriliyor
Ekonomik ortam değişti, politika çerçevesi gözden geçiriliyor
Rusya: Ülkeden ayrılan şirketlerden geri dönüş başvurusu yok
Rusya: Ülkeden ayrılan şirketlerden geri dönüş başvurusu yok
Çin, ABD şirketlerine getirdiği yaptırımları 90 gün askıya aldı
Çin, ABD şirketlerine getirdiği yaptırımları 90 gün askıya aldı