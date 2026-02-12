ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de 7 Şubat'ta sona eren haftada mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik maaşı başvuruları 227.000 oldu ve bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesinden 5.000 azaldı. Ekonomistler sayının 225 bine düşmesini bekliyorlardı.

Önceki haftanın seviyesi 231.000'den 232.000'e yukarı revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasından 7.000 artışla 219.500 oldu. Önceki haftanın ortalaması 212.250'den 212.500'e yukarı revize edildi.

31 Ocak'ta sona eren hafta için mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti ve bir önceki haftanın revize edilmemiş oranından değişmedi.

31 Ocak'ta sona eren hafta boyunca mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik için ön rakam 1.862.000 oldu ve bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesinden 21.000 arttı. Önceki haftanın seviyesi 1.844.000'den 1.841.000'e aşağı revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasından 3.250 azalışla 1.846.750 oldu. Bu, 5 Ekim 2024'te 1.845.750 olduğu tarihten bu yana bu ortalama için en düşük seviye. Önceki haftanın ortalaması 1.850.750'den 1.850.000'e aşağı revize edildi.