ABD'de işsizlik maaşı başvuruları sürpriz yaptı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 Aralık ile biten haftada ​202 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 216​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 23 Aralık ile biten haftada 218 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 220 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 30 Aralık ile biten haftada 207 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 23 Aralık ile biten haftada 1855 milyon seviyesine geriledi.