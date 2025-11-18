ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 232 bin oldu

18 Ekim'den önce açıklanan son veri 20 Eylül'deydi. 20 Eylül haftasında işsizlik sigortası başvuruları 219 bin olmuştu.

Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,957 milyon olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu sayı 1,947 milyondu. Federal hükümetin kapanması nedeniyle bakanlık düzenli haftalık raporlarını yayımlayamadı; bunun yerine bazı veriler, eyalet bazında düzeltilmemiş başvurular dahil olmak üzere, doğrudan https://oui.doleta.gov/unemploy/wkclaims/report.asp internet sitesinde paylaşıldı.