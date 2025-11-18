  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 232 bin oldu
Takip Et

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 232 bin oldu

ABD’de işsizlik başvuruları 18 Ekim haftasında hafif artış gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, 18 Ekim’de sona eren haftada ilk işsizlik başvuruları 232 bin oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 232 bin oldu
Takip Et

18 Ekim'den önce açıklanan son veri 20 Eylül'deydi. 20 Eylül haftasında işsizlik sigortası başvuruları 219 bin olmuştu.

Devam eden işsizlik başvuruları ise 1,957 milyon olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu sayı 1,947 milyondu. Federal hükümetin kapanması nedeniyle bakanlık düzenli haftalık raporlarını yayımlayamadı; bunun yerine bazı veriler, eyalet bazında düzeltilmemiş başvurular dahil olmak üzere, doğrudan https://oui.doleta.gov/unemploy/wkclaims/report.asp internet sitesinde paylaşıldı.

Türkiye'nin dolar milyoneri sayısında rekor artış!Türkiye'nin dolar milyoneri sayısında rekor artış!Küresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi 25 Kasım'da açıklanacak
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi 25 Kasım'da açıklanacak
ABD'de fabrika siparişleri 600 milyar doları aştı
ABD'de fabrika siparişleri 600 milyar doları aştı
ABD'de istihdam verisinin açıklanma tarihi belli oldu
ABD'de istihdam verisinin açıklanma tarihi belli oldu
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
ABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladı
ABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladı
ABD'de perakende satışlar arttı
ABD'de perakende satışlar arttı