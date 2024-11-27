ABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, geçen hafta daha az Amerikalı işsizlik maaşı başvurusunda bulundu.

Bir önceki hafta 215.000 olan ilk işsizlik maaşı başvuruları 23 Kasım haftasında 213 bine geriledi. Ekonomistler 215 bin işsizlik maaşı başvurusu olacağını tahmin ediyorlardı.

İşsiz nüfusun büyüklüğünün bir göstergesi olan devam eden başvuruların sayısı, bir önceki hafta 1,9 milyon iken 16 Kasım'a kadar olan haftada 1,91 milyona yükseldi. Devam eden işsizlik başvuruları son üç yılın en yüksek seviyesinde.

İşgücü piyasası verileri yıl boyunca karışık işaretler vererek, istihdam ve enflasyon hedeflerini dengelemeyi amaçlayan Fed'in faiz oranı kararlarını zorlaştırdı

2022'nin ortasında iki olan işsiz ABD'li başına düşen iş ilanı sayısı şu anda kabaca bir olurken, işsizlik oranı da 2023 sonunda yüzde 3,7'den bu yıl yüzde 4'ün üzerine çıktı.

Öte yandan, ekonomi bu yıl ayda ortalama 100.000'den fazla yeni iş yarattı ve işsizlik başvuru rakamları işten çıkarmalarda keskin bir artışa işaret etmedi.