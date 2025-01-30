ABD'de işsizlik sigortası başvuruları azaldı

ABD’de işsizlik sigortası başvurularında mevsimsellikten arındırılmış ilk başvurular 25 Ocak'ta sona eren haftada 207 bin olurken, bir önceki haftanın revize edilmemiş 223 bin seviyesine göre 16 bin kişi düşüş gösterdi.

Dört haftalık hareketli ortalama 212 bin 500 olurken, bir önceki haftanın revize edilmemiş ortalaması olan 213 bin 500'e göre bin kişilik bir düşüş kaydedildi.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı 18 Ocak'ta sona eren hafta için bir önceki haftanın revize edilmemiş oranına göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı 18 Ocak'ta sona eren hafta için bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 42 bin azalarak 1 milyon 858 bin oldu. Bir önceki haftanın seviyesi ise bin kişi artışla 1 milyon 899 binden 1 milyon 900 bine revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama, bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 6 bin artışla 1 milyon 872 bin oldu. Bir önceki haftanın ortalaması ise 250 artışla 1 milyon 865 bin 750'den 1 milyon 866 bine revize edildi.