ABD'de işsizlik sigortası başvuruları düştü

ABD'de yüksek faiz oranlarına rağmen işten çıkarmalar tarihsel olarak ortalamalarda kalırken, geçen hafta daha az Amerikalı işsizlik sigortası maaşı başvurusunda bulundu.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 26 Ekim haftasında işsizlik maaşı başvurularının 12 bin azalarak 216 bine düştü. Bu rakam analistlerin tahmin ettiği 227 binin altında kaldı.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ABD'deki işten çıkarmaların göstergesi olarak kabul ediliyor.

Haftalık işsizlik maaşı başvurularının dört haftalık ortalaması, 2 bin 250 düşüşle 236 bin 500'e geriledi.

İşsizlik maaşı alan Amerikalıların toplam sayısı olan, devam eden başvurular ise 19 Ekim haftasında 26 bin düşüşle 1,86 milyona geriledi.