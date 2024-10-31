  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de işsizlik sigortası başvuruları düştü
Takip Et

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları düştü

ABD’de işgücü piyasası faiz indirimi sürecinde yakından takip edilirken, işsizliğe ve istihdama yönelik önemli bir gösterge olan haftalık işsizlik maaşı beklentilerin altında kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de işsizlik sigortası başvuruları düştü
Takip Et

ABD'de yüksek faiz oranlarına rağmen işten çıkarmalar tarihsel olarak ortalamalarda kalırken, geçen hafta daha az Amerikalı işsizlik sigortası maaşı başvurusunda bulundu.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 26 Ekim haftasında işsizlik maaşı başvurularının 12 bin azalarak 216 bine düştü. Bu rakam analistlerin tahmin ettiği 227 binin altında kaldı.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ABD'deki işten çıkarmaların göstergesi olarak kabul ediliyor.

Haftalık işsizlik maaşı başvurularının dört haftalık ortalaması, 2 bin 250 düşüşle 236 bin 500'e geriledi.

İşsizlik maaşı alan Amerikalıların toplam sayısı olan, devam eden başvurular ise 19 Ekim haftasında 26 bin düşüşle 1,86 milyona geriledi.

ABD’de kişisel harcamalar Fed’in hedefine yaklaştıABD’de kişisel harcamalar Fed’in hedefine yaklaştıKüresel Ekonomi
Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde değişmediEuro Bölgesi'nde işsizlik eylülde değişmediKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Rusya'da bütçe açığı "birikimlerden" finanse edilecek
Rusya'da bütçe açığı "birikimlerden" finanse edilecek
ABD’de kişisel harcamalar Fed’in hedefine yaklaştı
ABD’de kişisel harcamalar Fed’in hedefine yaklaştı
Çin'in önde gelen havayolu şirketlerinin karları düştü
Çin'in önde gelen havayolu şirketlerinin karları düştü
Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 6,6 büyüdü
Özbekistan ekonomisi 9 ayda yüzde 6,6 büyüdü
ECB Başkanı Lagarde: Büyük bir şok olmadığı sürece, enflasyon hedefi tutacak
ECB Başkanı Lagarde: Büyük bir şok olmadığı sürece, enflasyon hedefi tutacak