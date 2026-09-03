ABD'de işten çıkarma planları ağustosta yüzde 58 arttı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD merkezli işverenlerin açıkladığı işten çıkarma planları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 58 artarak 52 bin 881'e yükseldi. Temmuz ayında 33 bin 429 kişilik işten çıkarma açıklanmıştı.

Challenger, Gray & Christmas verilerine göre ağustos ayındaki işten çıkarma planları, geçen yılın aynı dönemindeki 85 bin 979 seviyesine göre yüzde 38 azaldı. Böylece 2022'den bu yana en düşük ağustos toplamı kaydedildi.

Sekiz aylık işten çıkarma yüzde 41 azaldı

İşverenlerin ocak-ağustos döneminde açıkladığı işten çıkarma planları, geçen yılın aynı dönemindeki 892 bin 362'den yüzde 41 düşüşle 529 bin 914'e geriledi.

Kamu sektörü hariç tutulduğunda işten çıkarma planları yüzde 15 azalarak 597 bin 89'dan 507 bin 685'e indi.

İşten çıkarma sayıları 2026'da altıncı kez geçen yılın aynı ayının altında kaldı. Ocak-ağustos toplamı da 179 bin 506 işten çıkarma planının açıklandığı 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

İşe alım planları yüzde 37 arttı

Challenger, Gray & Christmas Çalışma Yaşamı Uzmanı Andy Challenger, 2022'den bu yana en sakin ağustos ayının yaşandığını ancak verinin 2010'ların ortalarından bu yana kaydedilen aylık ortalamaya yakın olduğunu belirtti.

Şirketlerin işe alım planları geçen yıla göre yüzde 37 artarken, Challenger bu pozisyonların hızlı biçimde doldurulmadığını ifade etti.

Tüketici ürünleri ağustosta ilk sırada

Tüketici ürünleri sektörü, Procter & Gamble ve Estée Lauder'ın açıklamalarının etkisiyle ağustosta 10 bin 57 işten çıkarma planıyla sektörler arasında ilk sırada yer aldı. Sektörün sekiz aylık toplamı yüzde 20 azalarak 28 bin 574 oldu.

Gıda üreticileri ağustosta 7 bin 982 kişilik işten çıkarma açıkladı. Yılbaşından bu yana toplam yüzde 75 artarak 22 bin 367'ye ulaştı. Tyson, tarihi sığır kıtlığı nedeniyle ağustos toplamının yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Teknoloji yıl genelinde önde

Teknoloji sektöründe ağustosta 6 bin 103 kişilik işten çıkarma planlandı. Bu sayı sektörün 2026'daki en düşük aylık verisi oldu.

Teknolojide sekiz aylık toplam yüzde 52 artarak 155 bin 126'ya yükseldi. Sektör, 2026'da açıklanan tüm işten çıkarma planlarının yüzde 29'unu oluşturarak ilk sırada yer aldı.

Finans sektöründe ağustos ayında 4 bin 286 kişilik işten çıkarma açıklanırken, sekiz aylık toplam yüzde 49 düşüşle 22 bin 912 oldu. Telekomünikasyonda 4 bin 113, kamu sektöründe ise 1.477 kişilik işten çıkarma planlandı.

Ulaştırma sektörü yıl genelinde 42 bin 279 kişiyle ikinci sırada yer aldı. Sektördeki işten çıkarma planları yüzde 271 arttı.

Medya sektöründe işten çıkarmalar yüzde 222 arttı

Medya sektöründe ağustosta 480, haber kuruluşlarında ise 416 kişilik işten çıkarma açıklandı. Haber sektöründeki ağustos verisi yıllık yüzde 222 artarken, sekiz aylık toplam yüzde 12 yükselişle 1.727'ye ulaştı.