ABD’de işten çıkarma planları yüzde 20 geriledi

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ABD’de işverenlerin açıkladığı işten çıkarma planları eylülde 43 bin 281’e gerileyerek 2022’den bu yana bu ay için en düşük seviyeye indi.

Challenger, Gray & Christmas verilerine göre, işten çıkarma duyuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı.

İlk 9 ayda işten çıkarma planları yüzde 39 azaldı

Yılın ilk 9 ayında açıklanan işten çıkarmalar yıllık bazda yüzde 39 gerilerken, kamu çalışanları hariç tutulduğunda düşüş yüzde 15 oldu.

Teknoloji şirketleri eylülde 10 bin 799 kişilik istihdam azaltımı açıklayarak toplam işten çıkarmaların yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Challenger, Gray & Christmas Gelir Direktörü Andy Challenger, şirketlerin yüksek enerji maliyetleri, İran’daki savaşa ilişkin belirsizlik, faiz artışının işe alım maliyetlerini yükseltme ihtimali ve sağlık harcamalarında beklenen artış nedeniyle bekle-gör döneminde olduğunu belirtti.