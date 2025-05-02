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ABD'de istihdam artışının yavaşladığı tahmin ediliyor

ABD'de Başkan Trump'ın agresif gümrük vergisi politikası nedeniyle artan ekonomik belirsizlik ortamında ABD'de istihdam artışının nisan ayında yavaşladığı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
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ABD'de istihdam artışının yavaşladığı tahmin ediliyor
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ABD'de istihdam artışının nisan ayında yavaşladığı tahmin ediliyor. Çalışma Bakanlığı'nın bugün TSİ 15.30'da açıklalacağı tarım dışı istihdam raporunun Nisan ayında, Mart ayındaki 228.000 kişilik artışın ardından 130.000 kişilik artışa işaret etmesi bekleniyor. Yapılan anketlere katılanların tahminleri 25000 ile 195000 arasında değişmekte.

İstihdam artışlarının hızı, ekonomistlerin çalışma çağındaki nüfustaki büyümeye ayak uydurmak için gerekli olduğunu söylediği 100.000'den fazla olacak. İşsizlik oranının geçen ay değişmeyerek %4,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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