ABD'de istihdam verisinin açıklanma tarihi belli oldu
ABD'de eylül ayı istihdam verisi perşembe günü açıklanacak.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), eylül ayı tarım dışı istihdam verilerini perşembe günü açıklayacak. Verinin istihdamın bir önceki aya göre 55.000 arttığını göstermesi bekleniyor.
5 Kasım'da açıklanan ADP'nin aylık istihdam raporu, önceki iki ayda düşüş kaydettikten sonra özel sektör istihdamının 42.000 arttığını göstermişti.
ADP'nin aylık verilerinin referans haftası, BLS'ye benzer şekilde ayın 12'sini içeren hafta oluyor.