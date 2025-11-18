  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de istihdam verisinin açıklanma tarihi belli oldu
Takip Et

ABD'de istihdam verisinin açıklanma tarihi belli oldu

ABD'de eylül ayı istihdam verisi perşembe günü açıklanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de istihdam verisinin açıklanma tarihi belli oldu
Takip Et

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), eylül ayı tarım dışı istihdam verilerini perşembe günü açıklayacak. Verinin istihdamın bir önceki aya göre 55.000 arttığını göstermesi bekleniyor.

5 Kasım'da açıklanan ADP'nin aylık istihdam raporu, önceki iki ayda düşüş kaydettikten sonra özel sektör istihdamının 42.000 arttığını göstermişti.

ADP'nin aylık verilerinin referans haftası, BLS'ye benzer şekilde ayın 12'sini içeren hafta oluyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandıABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandıKüresel Ekonomi
ABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladıABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladıKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi 25 Kasım'da açıklanacak
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi 25 Kasım'da açıklanacak
ABD'de fabrika siparişleri 600 milyar doları aştı
ABD'de fabrika siparişleri 600 milyar doları aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı
ABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladı
ABD'de özel sektör iş kayıpları yavaşladı
ABD'de perakende satışlar arttı
ABD'de perakende satışlar arttı
BofA: ABD’de KOBİ’ler 2026’ya umutlu giriyor
BofA: ABD’de KOBİ’ler 2026’ya umutlu giriyor