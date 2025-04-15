ABD'de ithal fiyatlar eylülden bu yana ilk kez düştü

ABD'ye yapılan ithalatta fiyatlar, Trump'ın kapsamlı gümrük vergileri paketinin yürürlüğe girmesinden önce geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre mart ayında ithalat fiyatları aylık bazda yüzde 0,1 oranında geriledi.

Ekonomistler fiyatların bir önceki aya kıyasla yatay seyretmesini bekliyordu.

Eylül ayından bu yana ilk kez ithalat fiyatları bir aydan diğerine daha düşük gerçekleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Akaryakıt ithalatı fiyatlarındaki düşüş mart ayında akaryakıt dışı ithalat fiyatlarındaki artışı fazlasıyla telafi etti” denildi.

Petrol ve özellikle doğal gaz dahil olmak üzere ithal yakıt fiyatları, Washington'un daha korumacı ticaret politikasına bağlı olarak küresel ekonomik yavaşlamanın habercisi olarak görülen küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bir önceki aya göre geriledi.