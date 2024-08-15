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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda yükseldi

ABD'de ithalat fiyatları temmuz ayında sınırlı bir şekilde artarak, Fed'in Eylül'de faiz indireceği beklentilerine destek verdi.

Haber Merkezi
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri temmuzda yükseldi
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ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi.

İthalat fiyat endeksi, haziranda değişim göstermemişti. Endeks, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 artarken, Aralık 2022'den bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

İhracat fiyat endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 yükseldi.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin değişim göstermemesi yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, haziran ayında yüzde 0,3'lük düşüş göstermişti.

Endeks, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,4 ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek yıllık artışını kaydetti.

İthal fiyatlarındaki artış, işsizlik sigortası başvuruları ardından Fed’in eylülde faiz indirimi olasılığının yükselmesine paralel bir görünüm oluşturdu.

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