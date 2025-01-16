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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi verileri açıklandı

ABD'de Aralık 2024'te ithalat fiyat endeksi aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,2 artarken ihracat fiyat endeksi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,8 yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi verileri açıklandı
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ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artış kaydetti.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Endeks, Kasım 2024'te de yüzde 0,1 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, Aralık 2024'te, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,2 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentisi, ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,2 artması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, Kasım 2024'te değişim göstermemişti.

Endeks, Aralık 2024'te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı.

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