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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geriledi

ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,7 azalış kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri geriledi
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ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ithalat fiyat endeksi eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düştü. Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 azalması yönündeydi.

Yılın başından bu yana en sert düşüşü kaydeden ithalat fiyat endeksi, ağustosta da yüzde 0,2 azalmıştı.

Endeks, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1'lik azalış kaydetti.

İhracat fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,7 azaldı.

Beklentiler ihracat fiyat endeksinin yüzde 0,4 düşmesi yönündeydi. İhracat fiyat endeksi, ağustos ayında da yüzde 0,9'lük azalış kaydetmişti.

Endeks, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.

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