ABD'de kabus senaryosu: Trump yönetimi petrolde 200 dolar çalışması yaptı

Bloomberg’e göre Trump yönetimi, petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselmesi senaryosunun ekonomik etkilerini değerlendiriyor.

Konuya yakın kaynaklara göre bu çalışma, olası uzun süreli bir çatışma dahil tüm senaryolara hazırlıklı olunmasını amaçlayan rutin değerlendirmelerin bir parçası olarak masada bulunuyor.

Haberde, petrolün 200 dolar seviyesine çıkmasının küresel ekonomi için büyük bir şok yaratacağı, daha düşük seviyelerde dahi -örneğin birkaç ay boyunca 170 dolar civarında- kalmasının enflasyonu artırarak büyümeyi baskılayacağına dikkat çekildi.