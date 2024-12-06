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ABD'de kasımda mağaza satışları yüzde 3,1 arttı

İndirimlerle geçen alışverişin en yoğun olduğu ay olan kasımda ABD’de perakende zincirlerinin satışları yüzde 3,1 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de kasımda mağaza satışları yüzde 3,1 arttı
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ABD'de perakende zincirlerinin kasım ayında geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırılabilir mağazalarda satışları yüzde 3,1 arttı.

Satışlar eylül ayında yüzde 6,7 ve ekim ayında yüzde 5,1 artmıştı.

Johnson Redbook tarafından derlenen verilere göre, giyim sektöründe karşılaştırılabilir satışlar yüzde 2,5 yükseldi.

Toplam mağaza satışlarında ise söz konusu ayda yıllık artış yüzde 5,6 seviyesinde gerçekleşti.

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