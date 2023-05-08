ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi düştü

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, 2023 yılı Nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan azalarak, yüzde 4,4'e indi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise nisanda 0,1 puan artışla yüzde 2,9'a yükseldi.

Aynı dönemde, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi de 0,1 puan artarak yüzde 2,6'ya çıktı.

Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti nisanda yüzde 5,7'den yüzde 5,2'ye gerilerken, Eylül 2021'den bu yana en düşük değer kaydedildi. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de nisanda 0,2 puan azalışla yüzde 3,1'e indi.

Bu dönemde konut fiyatlarında beklenen artış 0,7 puan artarak yüzde 2,5'e çıkarken, geçen yıl temmuzdan bu yana en yüksek değere ulaşıldı. Maliyetlerdeki artışa ilişkin beklenti gıdada azalırken, enerjide arttı. Sağlık ve kira maliyetlerindeki artışa ilişkin beklentiler ise değişmedi.

ABD'de nisan enflasyonu çarşamba açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmişti.

Ülkede çarşamba açıklanacak nisan enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5 artış yönünde.