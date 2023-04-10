ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, 2023 yılı Mart ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, martta 0,5 puan artışla yüzde 4,7'ye çıktı. Böylelikle Ekim 2022'den bu yana ilk kez tüketicilerin enflasyon beklentilerinde artış meydana geldi.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de martta 0,1 puan artarak yüzde 2,8'e yükseldi.

Aynı dönemde, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan düşerek yüzde 2,5'e geriledi.

Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti martta yüzde 5,6'dan yüzde 5,7'ye yükseldi. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de martta yüzde 0,1 puan artışla yüzde 3,3'e çıktı.

Bu dönemde konut fiyatlarında beklenen artış 0,4 puan artarak yüzde 1,8'e yükseldi. Gıda, enerji, sağlık ve kira maliyetlerinde ise aynı dönemde artışa ilişkin beklentiler azaldı.

ABD'de mart enflasyonu çarşamba açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşmişti. Ülkede çarşamba açıklanacak mart enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 5,2 artış yönünde.