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ABD’de kişisel harcamalar Fed’in hedefine yaklaştı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu 3,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi
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ABD’de kişisel harcamalar Fed’in hedefine yaklaştı
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ABD Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre enflasyon eylül ayında hafif bir artış göstererek Fed'in hedefine yaklaştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi mevsimsellikten arındırılmış olarak aylık yüzde 0,2 artış gösterirken, 12 aylık enflasyon oranı yüzde 2,1 ile Dow Jones tahminlerine paralel gerçekleşti.

Fed, PCE değerini birincil enflasyon göstergesi olarak kullansa da politika yapıcılar çeşitli diğer göstergeleri de takip ediyor.

Fed yetkilileri, Şubat 2021'den bu yana ulaşamadığı yıllık yüzde 2'lik enflasyon oranını hedefliyor. Manşet rakam merkez bankasının hedefine yaklaştığını gösterse de çekirdek olarak adlandırılan ölçütün aylık bazda yüzde 0,3 artmasının ardından, gıda ve enerji hariç enflasyon oranı yüzde 2,7 oldu. Yıllık oran tahminlerin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

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