ABD'de kişisel harcamalar fiyat endeksinde artış

ABD'de kişisel harcamalar fiyat endeksi (PCE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Beklenti de yüzde 0,2 artış yönündeydi. Haziran ayında da yüzde 0,2 artış olmuştu.

Çekirdek PCE artış oranı da temmuz ayında beklentilere paralel olarak yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Kişisel harcamalar fiyat endeksi temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 yükseldi. Haziran'da yıllık artış yüzde 3.0 seviyesindeydi.

Çekirdek PCE'de yıllık artış ise temmuz ayında haziran ayındaki yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı.

Temmuz ayında ABD'de kişisel gelirler yüzde 0,3 olan beklentilerin altında yüzde 0,2 artarken, harcamalarda artış oranı ise yüzde 0,7 olan beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 0,8 oldu.

Reel tüketici harcamaları temmuzda hazirana göre yüzde 0,6 arttı. Haziran ayı artış oranı yüzde 0,4 olmuştu.