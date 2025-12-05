ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, kişisel gelirler eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

Ağustosta da aynı oranda yükselen kişisel gelirlere dair piyasa beklentisi, eylülde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları da eylülde aylık bazda yüzde 0,3 arttı.

Eylülde beklentilere paralel artan kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,5 yükselmişti.

Fed'in enflasyon göstergesi aylık bazda beklentilere paralel

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Söz konusu dönemde aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen endeks, ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Aylık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmesi öngörülüyordu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.