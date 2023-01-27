ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, geçen yıl kasım ayında yüzde 0,3 olmuştu. Kişisel tüketim harcamaları ise geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,2 azaldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde geçen yıl kasım ayında olduğu gibi yüzde 0,1 azalması tahmin ediliyordu.

Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesinde yavaşlama

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 5 yükseldi.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin söz konusu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 5,5 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yıl kasımda da aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 5,5 artmıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,4 arttı.

Piyasa beklentileriyle paralel seyreden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,7 olarak kaydedilmişti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık yükseliş Ekim 2021'de bu yana kaydedilen en yavaş artış oldu.

Analistler, yüksek enflasyon karşısında artan faiz oranlarının tüketicilerin davranışlarını etkilemeye başladığını, geçen yılın son ayında kişisel tüketim harcamalarının beklenenden fazla azalmasının ekonominin 2022 sonunda yavaşladığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Enflasyondaki düşüşün ise sürdüğüne işaret eden analistler, bu durumun Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasına imkan verdiğini kaydetti.