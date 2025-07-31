ABD'de kişisel tüketim harcamaları yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, kişisel gelirler haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış kaydetti. Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde yüzde 0,2 artması bekleniyordu. Ülkede kişisel gelirler, mayısta yüzde 0,4 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları da haziranda aylık bazda yüzde 0,3'lük artış gösterdi. Bu dönemde yüzde 0,4 artması beklenen kişisel tüketim harcamaları, mayısta yatay bir seyir izlemişti.

Fed'in enflasyon göstergesi beklentilerin üzerinde geldi

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 2,6 yükseldi.

Bu dönemde aylık bazda beklentilere paralel gerçekleşen endeksin yıllık bazda yüzde 2,5 artması öngörülüyordu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 artmıştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde aylık bazda beklentilere paralel seyreden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 artması tahmin ediliyordu. Endeks, mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.