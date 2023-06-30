ABD'de kişisel tüketim harcamalarındaki artış beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentileri, kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, nisan ayında da yüzde 0,3 olmuştu. Kişisel tüketim harcamaları ise mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerden az arttı.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları nisanda yüzde 0,6 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,8 yükseldi. Yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük artışı kaydeden söz konusu veri, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,3 artış göstermişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,7 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, nisanda da aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 4,7 olmuştu.