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ABD’de KOBİ’ler gelecek yıldan umutlu

ABD'de KOBİ'lerin yüzde 78'i bu yıl gelir artışı bekliyor. BofA İşletme Bankacılığı Başkanı Anaya, işletmelerin güvenlerinin tam olduğunu belirtirken, “Dolayısıyla genel olarak iyi bir rapor" dedi.

Haber Merkezi
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ABD’de KOBİ’ler gelecek yıldan umutlu
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Bank of America tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin yüzde 78'i bu yıl gelir artışı bekliyor.

İş dünyası liderlerinin çoğunluğu büyümeyi planlarken, küçük işletmelerde güven biraz geride kalıyor.

Bank of America (BofA) İşletme Bankacılığı Başkanı Raul Anaya, "Genel olarak rapor olumlu bir rapor. Ülke genelinde anket yaptığımız işletme sahiplerinin yaklaşık yüzde 80'i işletmelerinde olup bitenler konusunda kendilerini gerçekten iyi hissediyor. 80'i önümüzdeki yıl gelir artışı bekliyor, bu da güvenlerini ve işlerini büyütmeye odaklanmalarını destekliyor -neredeyse yüzde 70'i işlerini büyütmek istiyor. Yarısından fazlası bu büyümeyi desteklemek için işe alım yapmayı düşünüyor. Dolayısıyla genel olarak iyi bir rapor" dedi.

Ancak Anaya, küçük işletmelerin yüzde 70'ine kıyasla orta ölçekli işletmelerin yüzde 85'inin gelecek yıl daha fazla gelir artışı beklediğini vurguladı.

Anaya, orta ölçekli işletmelerin daha fazla çalışana ve daha fazla kaynağa sahip olduğunu ve bu sayede büyüme stratejilerini küçük işletmelere kıyasla daha iyi uygulayabildiklerini de belirtti.

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