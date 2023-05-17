ABD'de konut başlangıçları beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 yükselerek 1 milyon 401 bine çıktı.

Piyasa beklentilerinin biraz üstünde gelen konut başlangıçlarının 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, martta 1 milyon 371 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, nisanda yıllık bazda yüzde 22,3 azaldı.

İnşaat izinleri ise nisanda aylık bazda yüzde 1,5 azalışla 1 milyon 416 bin seviyesine indi. Bu dönemde beklentilerin altında gelen inşaat izinlerinin 1 milyon 437 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, martta da yüzde 3 azalarak 1 milyon 437 bin seviyesinde gerçekleşmişti. ABD'de inşaat izinleri, nisanda yıllık bazda da yüzde 21,1 azaldı.