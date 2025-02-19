ABD'de konut başlangıçları beklentilerin altında kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 azalarak 1 milyon 366 bin oldu.

Piyasa beklentisi, yapımına başlanan yeni konut sayısının 1 milyon 390 bin olduğu yönündeydi.

Söz konusu veri, Aralık 2024'te aylık yüzde 16,1 artışla 1 milyon 515 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı, geçen ay yıllık bazda da yüzde 0,7 azaldı.

İnşaat izinleri arttı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise ocakta aylık bazda yüzde 0,1 artışla 1 milyon 483 bine ulaştı.

Beklenti, bu dönemde 1 milyon 460 bin inşaat izni verildiği yönündeydi.

ABD'de inşaat izni sayısı, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 482 bine gerilemişti.

İnşaat izni sayısı geçen ay yıllık bazda ise yüzde 1,7 azaldı.