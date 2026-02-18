ABD'de konut başlangıçları beş ayın zirvesinde!

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, konut başlangıçları kasım ve aralık aylarında artış göstererek inşaat sektöründe yılın son döneminde toparlanma sinyali verdi.

Aralık ayında yeni konut başlangıçları yüzde 6,2 artışla 1,404 milyon seviyesine ulaştı. Bu rakam, ekonomistlerin 1,31 milyonluk beklentisinin üzerinde gerçekleşirken, son 5 ayın da en yüksek seviyesi oldu. Ancak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3’lük düşüş kaydedildi. Kasım ayında ise konut başlangıçları yüzde 3,9 artışla 1,322 milyon oldu.

Konut inşaat ruhsatları da aralıkta yüzde 4,3 artarak 1,448 milyon seviyesine çıktı. Kasım ayında ruhsatlar yüzde 1,6 gerileyerek 1,388 milyon olmuştu. Ekonomistlerin aralık beklentisi 1,40 milyondu.

Kasım ve aralık ayına ilişkin verilerin açıklanması, federal hükümetin kapanması nedeniyle ertelenmişti.