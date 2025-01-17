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ABD'de konut başlangıçları geçen ay arttı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, Aralık 2024'te yüzde 15,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
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ABD'de konut başlangıçları geçen ay arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 15,8 artarak 1 milyon 499 bin oldu.

Piyasa beklentisi, yapımına başlanan yeni konut sayısının 1 milyon 330 bin olduğu yönündeydi.

Mart 2021'den bu yana en yüksek artışı kaydeden bu veri, Kasım 2024'te aylık yüzde 3,7 azalarak 1 milyon 294 bin olmuştu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısı, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 4,4 azaldı.

İnşaat izinleri azaldı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı ise Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,7 azalarak 1 milyon 483 bine geriledi.

Beklenti, bu dönemde 1 milyon 460 bin inşaat izni verildiği yönündeydi.

ABD'de inşaat izni sayısı, Kasım 2024'te aylık bazda yüzde 5,2 artarak 1 milyon 493 bine çıkmıştı.

İnşaat izni sayısı geçen ay yıllık bazda da yüzde 3,1 azaldı.

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