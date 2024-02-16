ABD'de konut başlangıçları geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 14,8 azalarak 1 milyon 331 bine düştü.

Piyasa beklentileri, yapımına başlanan yeni konut sayısının bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi.

Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydeden ve Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen yapımına başlanan yeni konut sayısı, geçen yıl aralıkta aylık yüzde 3,3 artışla 1 milyon 562 bin olmuştu.

Konut başlangıç sayısı ocakta yıllık bazda ise yüzde 0,7 azaldı.

İnşaat izni sayısı beklentinin altında kaldı

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da ocakta aylık bazda yüzde 1,5 azalarak 1 milyon 470 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, ocak ayında verilen inşaat izni sayısının yüzde 1,3 artışla 1 milyon 509 bin olacağı yönündeydi. İnşaat izni sayısı geçen yıl aralıkta aylık yüzde 1,8 artışla 1 milyon 493 bin olmuştu.

İnşaat izni sayısı ocakta yıllık bazda ise yüzde 8,6 arttı.