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ABD'de konut başlangıçları güçlü artış gösterdi

ABD'de konut başlangıçları düşen mortgage oranlarının konut inşaatı sektörünü canlandırmasıyla güçlü artış gösterdi.

Haber Merkezi
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ABD'de konut başlangıçları güçlü artış gösterdi
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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, konut inşasının bir ölçütü olan konut başlangıçları ağustos ayında yüzde 9,6 artarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 1 milyon 356 bine ulaştı.

Ekonomistler, konut başlangıçlarının 1,31 milyon olmasını bekliyorlardı.

Konut başlangıçlar geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,9 yükseldi.

Temmuz ayı başlangıçları daha önce yayınlanan 1 milyon 238 binden rakamından marjinal bir düşüşle 1 milyon 237 bine revize edildi.

Gelecekteki konut inşaatları hakkında ipucu verebilen konut ruhsatları yüzde 4,9 artışla 1 milyona 475 bin yükselerek 1,41 milyonluk tahminin üzerine çıktı.

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