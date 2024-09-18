ABD'de konut başlangıçları güçlü artış gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, konut inşasının bir ölçütü olan konut başlangıçları ağustos ayında yüzde 9,6 artarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 1 milyon 356 bine ulaştı.

Ekonomistler, konut başlangıçlarının 1,31 milyon olmasını bekliyorlardı.

Konut başlangıçlar geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,9 yükseldi.

Temmuz ayı başlangıçları daha önce yayınlanan 1 milyon 238 binden rakamından marjinal bir düşüşle 1 milyon 237 bine revize edildi.

Gelecekteki konut inşaatları hakkında ipucu verebilen konut ruhsatları yüzde 4,9 artışla 1 milyona 475 bin yükselerek 1,41 milyonluk tahminin üzerine çıktı.