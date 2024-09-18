ABD'de konut başlangıçları güçlü artış gösterdi
ABD'de konut başlangıçları düşen mortgage oranlarının konut inşaatı sektörünü canlandırmasıyla güçlü artış gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, konut inşasının bir ölçütü olan konut başlangıçları ağustos ayında yüzde 9,6 artarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 1 milyon 356 bine ulaştı.
Ekonomistler, konut başlangıçlarının 1,31 milyon olmasını bekliyorlardı.
Konut başlangıçlar geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,9 yükseldi.
Temmuz ayı başlangıçları daha önce yayınlanan 1 milyon 238 binden rakamından marjinal bir düşüşle 1 milyon 237 bine revize edildi.
Gelecekteki konut inşaatları hakkında ipucu verebilen konut ruhsatları yüzde 4,9 artışla 1 milyona 475 bin yükselerek 1,41 milyonluk tahminin üzerine çıktı.