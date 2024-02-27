ABD'de konut fiyatları açıklandı

S&P CoreLogic Case-Shiller, Aralık 2023'e ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5'lik artış kaydetti. Endeks, kasımda yıllık yüzde 5 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 6 artması yönündeydi. Kasım 2022'den bu yana en büyük artışını kaydeden endeks, geçen yıl kasımda da yüzde 5,4 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kent San Diego oldu. San Diego'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8,8 arttı. San Diego'nun ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği diğer kentler yüzde 8,3 ile Los Angeles ile Detroit olurken, konut fiyatlarının yüzde 0,3 arttığı Portland, en düşük artış görülen şehir oldu.

Aylık bazda ise aralıkta hem ulusal konut fiyat endeksi hem de 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,2 yükseldi.