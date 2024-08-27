ABD'de konut fiyatları aylık bazda düşerken, yılın en düşük artışı görüldü

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 5,4 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,4'lük artış kaydetti.

Endeks, haziranda 325,23 değeriyle tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

Ev fiyatlarında artış yavaşladı

Bu dönemde rekor tazelemesine karşın konut fiyatlarının artış hızında yavaşlama olduğuna işaret eden endeks, mayısta yıllık yüzde 5,9 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 6,2 artması yönündeydi. Endeks, mayıs ayında yüzde 6,9 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 9 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 8,7 ile San Diego ve yüzde 8,5 ile Las Vegas oldu. Konut fiyatlarının yüzde 0,8 arttığı Portland ise en düşük yıllık artış görülen şehir olarak belirlendi.

"Satılık ev stokunda yükseliş yüksek mortgage oranlarından kaynaklandı"

FHFA'nın araştırma ve istatistik bölümü müdür yardımcısı Anju Vajja, “ABD konut fiyatları çeyrek dönemlik büyümede art arda üçüncü yavaşlamayı gördü. Haziran sonu itibariyle değer kazanma hızının yavaşlaması, muhtemelen daha yüksek satılık ev stoku ve yüksek mortgage oranlarından kaynaklandı" diye belirtti.

Yeni konut arzı en son 2008 başlarında görülen seviyelere yükseldiği için konut fiyat enflasyonunun önümüzdeki aylarda daha da ılımlı olması bekleniyor.

ABD'de mevcut konut stoku da yaklaşık son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

"Bununla birlikte, işgücü piyasasında önemli bir bozulma olmadığı sürece konut fiyatlarında doğrudan bir düşüş beklenmemektedir" değerlendirmesini yapan FHFA, Fed'in önümüzdeki ay faiz indirim döngüsüne başlaması, düşük ipotekli konut kredilerinin talebi artırarak konut stok fazlasının bir kısmını emmesi gerektiğini vurguladı.