ABD'de konut fiyatları beklentiyi aştı
ABD'de FHFA konut fiyat endeksi temmuzda aylık %0,3 yükselerek %0,1'lik beklentiyi aştı. Yıllık artış %2,6 oldu.
ABD Federal Konut Finansmanı Kurumu'nun (FHFA) açıkladığı konut fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya göre %0,3 arttı. Piyasa beklentisi %0,1 artış yönündeydi. Haziranda endeks değişim göstermemişti. Endeks böylece 443,5 seviyesine yükseldi.
Yıllık bazda artış hazirandaki %2,3'ten %2,6'ya çıktı. Bu, konut fiyatlarında ivmenin yeniden güçlendiğine işaret etti.
Case-Shiller'da da artış sürdü
S&P Case-Shiller endekslerinde de yükseliş izlendi. 20 şehir endeksi mevsimsel düzeltilmiş bazda aylık %0,3 artarak %0,2'lik beklentiyi aştı ve haziran ayındaki %0,3'lük büyümeyi korudu.
Veriler, yüksek mortgage faizlerine rağmen ABD'de konut fiyatlarının dirençli seyrini sürdürdüğünü gösterdi.