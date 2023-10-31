ABD'de konut fiyatları yükselişini sürdürdü

S&P CoreLogic Case-Shiller, ağustos ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6'lık artış kaydetti. Endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 1 artmıştı.

Ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,9 arttı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 yükseldi. Piyasa beklentilerini aşan endeksin bu dönemde yüzde 1,6 artması öngörülüyordu. Endeks, temmuzda yüzde 0,2 artmıştı.

Söz konusu dönemde 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1 yükseldi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kent, art arda dördüncü ayda Chicago oldu. Chicago'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5 arttı.

Konut fiyatlarının en fazla yükseldiği diğer kentler yüzde 5 ile New York ve yüzde 4,8 ile Detroit olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatları Las Vegas'ta yıllık yüzde 4,9, Phoenix'te yüzde 3,9 ve San Francisco'da yüzde 2,5 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P DJI Genel Müdürü Craig Lazzara, ABD'de konut fiyatlarının ağustosta artmaya devam ettiğini belirtti.

Mortgage (konut kredisi) faiz oranlarında bu yıl yaşanan artışın konut talebini bastırdığını kaydeden Lazzara, ancak yıllar süren düşük faiz oranlarından sonra görülen yükselişin konut arzını daha da çok baskıladığının göründüğünü ifade etti.