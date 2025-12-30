ABD’de konut fiyatlarında artış yavaşladı

S&P Cotality Case-Shiller ABD Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Ekim 2025’te yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti. Bir önceki ay yüzde 1,3 olan artışa kıyasla sınırlı bir yükseliş görülürken, fiyat momentumunun zayıf seyrini koruduğu belirtildi.

Bölgesel ayrışma dikkat çekti. Orta Batı ve Kuzeydoğu bölgeleri, özellikle Chicago’nun yüzde 5,8 ve New York’un yüzde 5,0’lık yıllık artışlarıyla öne çıktı.

Cleveland’da artış yüzde 4,1 oldu. Buna karşılık Güneş Kuşağı şehirlerinde düşüşler devam etti. Tampa’da konut fiyatları yıllık yüzde 4,2 gerileyerek 20 şehir arasında en sert düşüşü kaydetti.

Phoenix ve Dallas’ta düşüş yüzde 1,5, Miami’de ise yüzde 1,1 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında 20 piyasanın 16’sında aylık bazda düşüş yaşanması, yüksek mortgage faizlerinin satın alınabilirliği baskıladığını ve piyasada genel bir durgunluğa işaret etti. Ulusal ölçekte konut fiyatlarındaki yıllık artış, 2024’teki ortalama yüzde 5,1 seviyesinin oldukça altında kaldı.

S&P Dow Jones Indices yetkilileri, ulusal konut fiyatlarının tüketici enflasyonunun gerisinde seyrettiğini ve Ekim ayı itibarıyla reel olarak hafif bir değer kaybına işaret ettiğini belirtti.