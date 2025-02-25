  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de konut fiyatlarındaki artış hızlandı
Takip Et

ABD'de konut fiyatlarındaki artış hızlandı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 3,9 artarak konut fiyatlarının yükselişini sürdürdü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de konut fiyatlarındaki artış hızlandı
Takip Et

S&P CoreLogic Case-Shiller, Aralık 2024'e ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artışının hızlandığını gösteren endeks, Kasım 2024'te yıllık yüzde 3,7 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de Aralık 2024'te önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin yüzde 4,4 artması yönündeydi. Endeks, Kasım 2024'te yüzde 4,3'lük artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,2 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 6,6 ile Chicago ve yüzde 6,3 ile Boston oldu.

Aynı dönemde konut fiyatların tek düştüğü kent ise yüzde 1,1 azalışla Tampa olarak belirlendi.

S&P Dow Jones Indices Emtia, Reel ve Dijital Varlıklar Başkanı Brian Luke, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi etkisi altına almasının üzerinden 5 yıl geçtiğini, bu sürecin benzeri görülmemiş dalgalanmalara, büyük çaplı mali ve parasal teşviklere, çalışma şekli ile yaşanan yerlerdeki göç değişimlerine yanıt veren bir konut piyasasına yol açtığını belirtti.

Salgının etkili olduğu 2020'den bu yana ulusal konut fiyatlarının yıllık ortalama yüzde 8,8 arttığına işaret eden Luke, bu artışa en çok Florida, North Carolina, South Carolina ve Arizona'daki piyasaların öncülük ettiğini söyledi.

Ulusal konut fiyat endeksinin enflasyonunun üzerinde seyretmeye devam etse de endeksin tarihsel ortalamasına kıyasla trendin altında bir büyüme görüldüğüne işaret eden Luke, S&P CoreLogic Case-Shiller Endeksi'nin ulusal çapta konut fiyatlarındaki yükseliş eğilimini vurgulamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Akbank'ta dolar cinsi borçlanma hazırlığıAkbank'ta dolar cinsi borçlanma hazırlığıFinans

 

New York borsası güne yatay seyirle başladıNew York borsası güne yatay seyirle başladıBorsa Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Küresel borçlar 2024'te 318 trilyon dolara ulaşarak rekor tazeledi
Küresel borçlar 2024'te 318 trilyon dolara ulaşarak rekor tazeledi
ABD'de perakende satışlar yükseldi
ABD'de perakende satışlar yükseldi
Bundesbank 2024'te 20 milyar Euro zarar etti
Bundesbank 2024'te 20 milyar Euro zarar etti
Rusya: 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahibiz
Rusya: 658 milyon ton nadir toprak element rezervine sahibiz
AB'den Ukrayna ile maden anlaşması talebi
AB'den Ukrayna ile maden anlaşması talebi
İran'da derinleşen enerji krizi çimento üretimini düşürdü
İran'da derinleşen enerji krizi çimento üretimini düşürdü