  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam etti
Takip Et

ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam etti

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 1,5 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ağustosta gerilemeye devam etti
Takip Et

S&P Dow Jones Indices, ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösteren endeks, temmuzda yıllık yüzde 1,6 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 1,4 artması yönündeydi. Endeks temmuzda yüzde 1,8 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir, ağustosta da New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,1 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 5,9 ile Chicago ve yüzde 4,7 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 3,3 azalışla Tampa olarak kaydedildi.

Küresel Ekonomi
İtalyan modası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
İtalyan modası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!
Rus ekonomisi savaşa daha ne kadar dayanabilir?
Rus ekonomisi savaşa daha ne kadar dayanabilir?
Almanya'da tüketici güveni kasımda düştü
Almanya'da tüketici güveni kasımda düştü
Faiz indirimi rüzgârı diniyor: ECB’den yeni hamle beklenmiyor
Faiz indirimi rüzgârı diniyor: ECB’den yeni hamle beklenmiyor
Morgan Stanley, Fed'den faiz beklentisini açıkladı
Morgan Stanley, Fed'den faiz beklentisini açıkladı
Rusya Merkez Bankası Başkanından 2026 için faiz mesajı
Rusya Merkez Bankası Başkanından 2026 için faiz mesajı