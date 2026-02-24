ABD'de konut fiyatlarının artış hızı geçen yıl aralıkta yavaşladı

S&P Dow Jones Indices Aralık 2025'e ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 1,3 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, geçen yıl kasımda yıllık yüzde 1,4 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks, geçen yıl kasımda olduğu gibi aralıkta da yıllık yüzde 1,4 artış kaydetti.

Endekse dair piyasa beklentileri yüzde 1,3 yükselmesi yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir geçen yıl aralıkta Chicago oldu. Chicago'da söz konusu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,3 arttı.



Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 5,1 ile New York ve yüzde 4 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,9 azalışla Tampa olarak kaydedildi.