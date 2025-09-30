ABD'de konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlama sürdü

  1. Ekonomim
ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 1,7 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi.

S&P Dow Jones Indices, temmuz ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösteren endeks, haziranda yıllık yüzde 1,9 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 1,7 artması yönündeydi. Endeks haziranda yüzde 2,2 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir, temmuzda da New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 6,4 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 6,2 ile Chicago ve yüzde 4,5 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,8 azalışla Tampa olarak kaydedildi.

