ABD’de konut inşaat faaliyetleri geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, yeni konut inşaatlarını gösteren konut başlangıçları eylül ayında konut başlangıçları ağustostaki 1,291 milyon seviyesinden 1,306 milyona yükseldi.

Ekim ayında ise, yüzde 4,6 düşüşle 1,246 milyon seviyesine geriledi.

Konut inşaat trendlerine dair bir diğer gösterge olan yapı ruhsatları, ekimde yüzde 0,2 azalarak 1,412 milyon oldu. Eylülde yapı ruhsatları 1,33 milyon seviyesinden 1,415 milyona çıkmıştı.

Eylül ve ekim aylarına ilişkin verilerin normalde sırasıyla 17 Ekim ve 19 Kasım tarihlerinde yayımlanması planlanıyordu. Ancak rakamların açıklanması, federal hükümetin kapanması nedeniyle gecikti.