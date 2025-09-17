  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de konut inşaatı ağustosta yavaşladı
Takip Et

ABD'de konut inşaatı ağustosta yavaşladı

Yüksek mortgage oranları ve inşaat malzemeleri fiyatlarındaki belirsizlik ortamında, ABD'de konut inşaatı faaliyetleri ağustos ayında önemli ölçüde düşüş göstererek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de konut inşaatı ağustosta yavaşladı
Takip Et

Hem yeni konut başlangıçları hem de konut izinleri düşüş yaşadı. Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, yeni konut inşaatlarını gösteren konut başlangıçları temmuzdaki yukarı yönlü revize edilmiş 1,429 milyondan ağustosta 1,307 milyona geriledi; bu rakam, The Wall Street Journal tarafından anket yapılan ekonomistlerin 1,37 milyonluk beklentisinin altında kaldı.

Konut başlangıçları bir önceki yıla göre %6,0 daha düşüktü. İnşaat eğilimlerinin bir başka göstergesi olan konut izinleri de temmuzdaki yukarı yönlü revize edilmiş 1,362 milyondan 1,312 milyona gerilerken, ekonomistlerin beklentisi 1,37 milyondu.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 olduEuro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 olduKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Çin'de bütçe gelirleri ve harcamaları arttı
Goldman Sachs: Yatırımcı, Avrupa hisse senetlerindeki yükselişe şüpheyle yaklaşıyor
Goldman Sachs: Yatırımcı, Avrupa hisse senetlerindeki yükselişe şüpheyle yaklaşıyor
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 oldu
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2 oldu
Bank of America (BofA) çalışanlarının asgari saatlik ücretini yükseltti
Bank of America (BofA) çalışanlarının asgari saatlik ücretini yükseltti
İngiltere'de konut fiyatları yüzde 2,8 arttı
İngiltere'de konut fiyatları yüzde 2,8 arttı
Çin'de genç işsizlik oranı rekor tazeledi
Çin'de genç işsizlik oranı rekor tazeledi