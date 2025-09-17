ABD'de konut inşaatı ağustosta yavaşladı

Hem yeni konut başlangıçları hem de konut izinleri düşüş yaşadı. Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre, yeni konut inşaatlarını gösteren konut başlangıçları temmuzdaki yukarı yönlü revize edilmiş 1,429 milyondan ağustosta 1,307 milyona geriledi; bu rakam, The Wall Street Journal tarafından anket yapılan ekonomistlerin 1,37 milyonluk beklentisinin altında kaldı.

Konut başlangıçları bir önceki yıla göre %6,0 daha düşüktü. İnşaat eğilimlerinin bir başka göstergesi olan konut izinleri de temmuzdaki yukarı yönlü revize edilmiş 1,362 milyondan 1,312 milyona gerilerken, ekonomistlerin beklentisi 1,37 milyondu.