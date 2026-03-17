ABD’de kredi iştahı arttı: Talep 4 yılın zirvesinde!

New York Fed tarafından yayımlanan Tüketici Beklentileri Kredi Erişimi raporuna göre, Amerikalıların yeni kredi arayışları şubat ayı itibarıyla son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekim 2022'den bu yana görülen en yoğun talebin, yeni borçlanmalardan ziyade mevcut kredi kartı limitlerinin artırılmasına yönelik olduğu kaydedildi.

Raporda, kredi talebindeki artışa paralel olarak tüketicilerin finansmana erişimde daha az engelle karşılaştığı belirtildi. Yeni kredi başvurularındaki reddedilme oranı %15,9’a gerileyerek Haziran 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Buna karşın, geçtiğimiz yıl boyunca borçluların hesaplarının kapatılma oranının rekor seviyeye ulaştığı bildirildi; ancak New York Fed, borç verenlerin bu kararlarının gerekçesine dair bir detay paylaşmadı.

Veriler, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) faiz politikasına dair kritik toplantısının yapılacağı hafta açıklandı. Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik operasyonlarının gölgesinde toplanacak FOMC'nin, faizleri sabit tutması bekleniyor.

Artan enerji maliyetlerinin, dar gelirli Amerikalıların bütçesini daha fazla zorladığı belirtilirken, ankete katılanların 2.000 dolarlık beklenmedik bir gideri karşılama kabiliyetine olan inançları %63,3’e geriledi.