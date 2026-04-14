ABD’de kredi kartı borçları büyüyor: Asgari ödeme yaygınlaşıyor

ABD’de kredi kartı borçları giderek büyüyor ve bunun arkasındaki en önemli nedenlerden biri, kullanıcıların büyük kısmının borcunu kapatmak yerine yalnızca asgari ödeme yapmayı tercih etmesi olarak görülüyor.

LendingTree raporuna göre, kredi kartı sahiplerinin %40’tan fazlası her ay sadece asgari tutarı ödüyor. Z kuşağında asgari ödeme yapanların oranı %60’a yaklaşıyor.

Uzmanlara göre bu alışkanlık, finansal sıkışmışlığın en net göstergelerinden biri olurken, borcun sadece küçük bir kısmını ödemek, kısa vadede rahatlatıcı görünse de uzun vadede faiz yükünü artırarak toplam borcu büyütüyor.

Borç bakiyesinin kredi notuna etkisi

Raporda, yaygın bir yanlış bilgi de dikkat çekiyor. Kart kullanıcılarının yaklaşık %60’ı, küçük bir borç bakiyesi taşımanın kredi notuna olumlu katkı sağladığını düşünüyor. Oysa uzmanlara göre tam aksine, sürekli borç taşımak hem maliyetleri artırıyor hem de kredi profilini olumsuz etkileyebiliyor.

Finansal davranışlardaki bir diğer riskli eğilim ise acil durum birikimi yerine kredi kartına güvenilmesi. Katılımcıların dörtte birinden fazlası, birikime ihtiyaç duymadığını çünkü gerektiğinde kredi kartını kullanabileceğini ifade ediyor. Bu oran gençlerde daha da yükseliyor.

Faiz oranları bilinmiyor

Kullanıcıların önemli bir kısmı sahip olduğu kartların faiz oranını dahi bilmiyor. Oysa ABD’de ortalama kredi kartı faizi %23’ün üzerinde ve bu oran, borç taşımayı oldukça maliyetli hale getiriyor.

Artan yaşam maliyetleri de bu tabloyu besleyen önemli faktörlerden biri. Birçok kişi kredi kartını geçici bir çözüm olarak kullanıyor. Ancak borç düzenli olarak kapatılmadığında bu “geçici çözüm” kalıcı bir yük haline geliyor.

Uzmanlar, borçla başa çıkmanın ilk adımının farkındalık olduğunu vurguluyor. Faiz oranını bilmek, asgari tutarın üzerinde ödeme yapmak ve mümkünse borcu tamamen kapatmak en sağlıklı yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Alternatif olarak, daha düşük faizli kartlara borç transferi ya da tek bir kredi altında borçları toplamak da seçenekler arasında yer alıyor. Ancak bu çözümlerin sürdürülebilir olması için temel şart değişmiyor: Borcu büyüten değil, azaltan bir ödeme alışkanlığına geçmek.