ABD’de küçük işletme güveni beklentilerin altında kaldı
ABD NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi nisanda 0,1 puan artış gösterdi
ABD Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB) verilerine göre, ABD'de küçük işletmelere yönelik güven nisanda sınırlı yükselirken, artan maliyet baskıları nedeniyle genel görünüm zayıf kalmayı sürdürdü.
NFIB'nin küçük işletme iyimserlik endeksi nisanda 0,1 puan artışla 95,9 seviyesine yükseldi. Endeks, uzun vadeli ortalama olan 98 seviyesinin altında kalmaya devam etti. Veri, piyasanın 96,5 seviyesindeki beklentisinin altında gerçekleşti.
ABD'de özel sektör istihdamının yaklaşık yarısını oluşturan küçük işletmelere ilişkin aylık görünüm sunan ankete göre, enflasyon baskıları işletmeler açısından temel sorunlardan biri olmaya devam etti.