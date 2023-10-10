ABD'de küçük işletmeler iyimserlik endeksinde düşüş

ABD'de küçük işletmelerin faaliyetlerini gösteren endeks, enflasyon ve işgücü ile ilgili sıkıntıların devam etmesiyle birlikte Eylül ayında son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu(NFIB) tarafından Foreks Haber ile mail yoluyla paylaşılan ve küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan endeks, Eylül ayında 91,3 puandan 90,8 puana indi. Analistlerin beklentisi endeksin 91,0 puana ineceği yönündeydi.

NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, "İşletme sahipleri gelecekteki iş koşulları konusunda karamsar olmaya devam ediyor ve bu da ekonomiye ilişkin düşük iyimserliklerine katkıda bulunuyor." dedi.

Endeks üst üste 21'inci ayda da 49 yıllık ortalama olan 98 puanın altında kaldı. Endeks 2021 yılı Ağustos ayından bu yana 100 puanın altında seyrediyor.

Dunkelberg, "Küçük işletmeler arasındaki satış büyümesi yavaşladı ve kârlılık daralıyor, bu da iş sahiplerine finansal rahatlama için satış fiyatlarını artırmanın ötesinde çok az seçenek bırakıyor." diye konuştu.

Küçük İşletmeler Endeksi 2018 yılı Ağustos'ta 108,8 puan ile zirve seviyesini görmüştü.

Endeks, küçük işletmelerin ekonomik gelişiminin aylık olarak takip edilerek, gelişmelerin raporlanması ile oluşturuluyor.