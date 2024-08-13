ABD'de küçük işletmelerin ekonomiye güveni arttı

Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu yaptığı açıklamada, küçük işletme iyimserlik endeksinin haziran ayındaki 91,5 seviyesinden temmuz ayında 93,7'ye yükseldiğini ve Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ABD ekonomisinde dalgalanmaya devam eden küresel ekonomik şoklara neden olduğu Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını söyledi.

Duyarlılık uzun vadeli ortalamasının altında kalmaya devam ediyor ve enflasyon ülkedeki küçük işletme sahipleri için bir numaralı endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, temmuz ayında satış fiyatlarını artırdığını söyleyen işletme sahiplerinin oranı beşte birin biraz üzerine düştü. Ekonomi yüksek faiz oranlarının ağırlığı altında çatırdamaya başlarken ve belirsiz bir başkanlık seçimi yaklaşırken ABD istihdam piyasasındaki yumuşamanın diğer işaretleriyle uyumlu olarak, çalışanları için ücret artışı yapanlar da gerileyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Ekonomistler, yavaşlayan büyüme ve kasvetli işgücü piyasası nedeniyle resesyon olasılığının yeniden arttığını belirtirken, diğerleri de sürekli bir gerilemeden kaçınmak için Federal Rezerv'in borçlanma maliyetlerini daha hızlı bir şekilde düşürmesi gerektiğini söyledi.

NFIB baş ekonomisti Bill Dunkelberg, temmuz ayında küçük işletmeler arasında daha parlak bir görünüm olmasına rağmen, önümüzdeki yolun zorlu olduğunu söyledi.

Dunkelberg, "Maliyet baskıları, özellikle de işgücü maliyetleri, küçük işletmelerin faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor" derken, "İşletme sahipleri, gelecekteki ekonomik koşulların ya da hükümet politikalarının kendilerini nasıl etkileyeceğini bilmeden, öngörülemeyen aylara doğru ilerliyor" dedi.